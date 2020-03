Porte chiuse e cuori aperti, cardinal Montenegro invita alla celebrazione delle Palme in diretta Facebook – VIDEO

“Anche se le porte della Cattedrale sono chiuse, i nostri cuori sono aperti”, l’ha detto il cardinale Francesco Montenegro al culmine della celebrazione odierna in cattedrale. La santa messa è stata trasmessa in diretta Facebook. Il cardinale ha ricordato che la settimana che ci prepariamo a vivere sarà quella “Santa”, in preparazione alla Pasqua. Domenica prossima sarà la domenica della Palme. Don Franco ha invitato i fedeli a seguire la celebrazione in diretta. Il parroco della Cattedrale don Giuseppe Pontillo ha aggiunto che tutti gli appuntamenti in programma per i tradizionali riti pasquali restano confermati e verranno trasmessi in diretta Facebook sulla pagina dell’ Arcidiocesi di Agrigento.