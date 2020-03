Licata, il COVID-19 non ferma Il Dilemma : celebrata online la Giornata mondiale del Teatro.

Ha centrato il proprio obiettivo l’iniziativa social lanciata dall’Associazione Teatrale “Il Dilemma” lo scorso 18 marzo. Con un post sul proprio profilo Facebook, la presidente Luisa Biondi ha espresso il desiderio di non fermare l’arte, la cultura, il teatro per l’emergenza coronavirus. L’evento avrebbe dovuto aver luogo nell’auditorium del plesso “Ines Giganti Curella” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Licata e la Dirigente Amelia Porrello aveva già predisposto tutto per far partecipare tutte le scuole del territorio, come succede ormai da qualche anno. La giornata avrebbe previsto nel pomeriggio la partecipazione degli allievi dei Laboratori Palcoscenico, guidati da Luisa Biondi e da Katia Marino.

Il successo dell’iniziativa ha superato le aspettative riuscendo a coinvolgere molti più protagonisti del previsto. Oltre agli addetti ai lavori, gli allievi del Laboratorio Palcoscenico che sono stati di superba bravura e gli attori de “Il Dilemma”, massiccia è stata la partecipazione attiva di artisti e di istituzioni scolastiche. Il messaggio di apertura è stato pronunciato dal Presidente Uilt Lillo Ciotta, seguito dalla Dirigente Amelia Porrello del Fermi, di Licata che era già da tempo pronta ad accogliere l’evento nel suo Istituto e ha declamato dei versi di Baricco. Anche il professor Francesco Pira, sociologo e docente dell’Università di Messina, licatese, ha voluto lanciare un suo messaggio sulle emozioni, l’amore e l’amicizia nell’era dei social network. Commovente è stato il messaggio della Dirigente Rosetta Greco del Liceo Linares e sentito anche l’intervento del Dirigente Francesco Catalano dell’Istituto “Francesco Giorgio” che ha recitato la poesia ”Le Beatitudini”. Il Dirigente dell’Istituto Leopardi Maurizio Buccoleri , nonché attore de “Il Dilemma”, ha manifestato la sua emozione con l’esecuzione al piano di un brano da lui composto. Presente anche l’Istituto Marconi con la Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico, Tiziana Alesci che ha recitato la poesia da lei composta “Paura”. Conosciuto l’evento per caso, si è unita alla Giornata mondiale del Teatro 2020 online anche la Dirigente Rosamaria Lauricella Ninotta di in Istituto Scolastico di Roma. Anche vari docenti si sono cimentati nell’arte della recitazione e la giornalista Angela Amoroso. Gradito l’apporto delle mamme degli allievi del Laboratorio Il Dilemma. Innumerevoli gli alunni e le alunne di tutte le scuole di ogni ordine e grado che hanno continuato a postare video anche a conclusione della giornata. Molti cittadini appassionati si sono uniti all’evento. Pertinente anche l’intervento dell’Assessore allo sport, turismo e spettacolo Andrea Burgio. Graditissima la presenza dell’attrice, regista palermitana Anna Mauro e dell’attore- scrittore agrigentino Raimondo Moncada. Un video è arrivato anche dall’attrice e insegnante di teatro Naomi Cahill, irlandese che con i Laboratori Palcoscenico aveva realizzato uno stage in lingua inglese. Molti dei lavori realizzati sono stati ispirati dall’autrice Angela Mancuso. Anche i componenti de “Il Dilemma” hanno eseguito le loro personali performance. Il regista Angelo Biondi, Luisa Biondi, Katia Marino, Laura Pintacrona Raffaella Ciancio, Giulia Vincenti, Cettina Callea, Maurizio Buccoleri, Domenico Peritore.