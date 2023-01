Portate vie tutte le attrezzature da ristorante: furto da 35mila euro

Ammonta a 35.000 euro il furto messo a segno nel ristorante “Venti nodi” di contrada “Foggia”, a Sciacca, chiuso per ferie in questo periodo dell’anno. Ignoti ladri, a quanto pare, fra l’8 e il 10 gennaio, dopo che è stata forzata una vetrata, sono riusciti ad intrufolarsi nel locale, e rubato 6 frigoriferi pieni di alimenti e bevande, due congelatori, un forno, una lavastoviglie, un televisore, determinando appunto un danno di 35 mila euro, che non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Sciacca, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica. I militari dell’Arma hanno effettuato alcuni sopralluoghi per raccogliere eventuali indizi, per provare ad identificare i componenti della banda.