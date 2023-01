Aica lancia un nuovo portale e amplia il parterre degli operatori economici

Ampliare il parterre di operatori economici, siano questi artigiani, professionisti e imprese, attraverso una piattaforma telematica dedicata e in fase di avvio che sostituisca il precedente sistema di procurement. Aica lancia “ aica.tuttogare.it ”, la piattaforma che punta a sostituire ogni altro sistema di acquisto utilizzato fino ad oggi e raggiungibile all’indirizzo aica.tuttogare.it oppure cliccando sul link “Portale gare”, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti” presente sull’homepage del sito istituzionale di Aica. Naturalmente l’obiettivo è convogliare, nei tempi opportuni, tutto ciò che riguarda gli operatori economici e le gare sul nuovo portale e in tal senso, durante il processo di transizione, Aica manterrà attivi entrambi i sistemi, continuando a operare sia con l’attuale area dedicata, sia con la nuova piattaforma. Gli operatori economici (imprese, artigiani, professionisti) che lavorano già per l’Azienda o desiderano cominciare a farlo, dovranno registrarsi sulla piattaforma seguendo le indicazioni contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo” cliccando sul link https://aica.tuttogare.it/norme_tecniche.php