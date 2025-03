L’amministrazione comunale di Agrigento ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori per la riqualificazione dell’area di Porta di Ponte e delle aree di pertinenza all’architetto Giovanni Spitali . L’intervento rientra in un più ampio piano di valorizzazione del centro storico, finanziato con un contributo straordinario di 1.400.000 euro dalla Regione Siciliana.

L’intervento mira a una completa riqualificazione dell’area, attraverso la realizzazione di diverse opere che interesseranno la pavimentazione, i marciapiedi, l’illuminazione e l’arredo urbano. In particolare, è prevista la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione con un sistema artistico e il recupero dell’area verde, ricostruita sulla base di fotografie storiche per restituire alla zona l’aspetto originale. L’obiettivo principale del progetto è la rivitalizzazione di uno degli ingressi più importanti al centro storico di Agrigento, che conduce alla via Atenea

Il contributo straordinario di 1,4 milioni di euro destinato all’intervento è stato assegnato dal Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana. Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 29 dicembre 2023, il finanziamento è stato ufficialmente riconosciuto e inserito nel bilancio comunale.

La responsabilità del progetto è stata affidata all’architetto Ivano Agostara, individuato con Determinazione del 9 ottobre 2024 come Responsabile Unico del Progetto (RUP) per tutte le fasi, dalla programmazione alla realizzazione.

Dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) del 4 dicembre 2024 , il Comune ha avviato la procedura per l’affidamento dell’incarico tecnico. Trattandosi di un importo inferiore a 140.000 euro, è stata scelta la modalità dell’affidamento diretto

L’incarico è stato aggiudicato il 15 gennaio 2025 all’architetto Giovanni Spitali. L’offerta presentata dal professionista prevedeva un ribasso del 3% sull’importo a base di gara, portando il compenso a 132.999,47 euro, oltre un contributo e IVA, per un totale di 168.749,73 euro.

L’incarico include:

Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE)

Progettazione Esecutiva (PE)

Direzione Lavori

Contabilità e Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE)

Inoltre, l’iter amministrativo ha incluso tutte le verifiche necessarie per accertare la regolarità tecnica e contabile dell’operazione.

Con l’affidamento dell’incarico all’architetto Giovanni Spitali , il Comune di Agrigento compie un importante passo avanti nella valorizzazione del centro storico. L’intervento su Porta di Ponte rappresenta non solo un’opera di riqualificazione estetica e funzionale, ma anche un’azione strategica per migliorare la vivibilità urbana e incentivare la rivitalizzazione economica e turistica dell’area.

L’amministrazione comunale prevede di avviare i lavori nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio rinnovato e pienamente fruibile.

L’opera rientra in un più ampio piano di rilancio del centro storico e si inserisce tra le priorità del Comune di Agrigento per il triennio 2024-2026 .

