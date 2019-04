Ponte Morandi di Agrigento: via libera della Soprintendenza

Non appena ho letto la notizia relativa al blocco della pratica per il rifacimento del Ponte Morandi, mi sono messo in contatto con i vertici di Anas e della Soprintendenza di Agrigento.

La situazione non è quella descritta da alcui organi di stampa. I lavori proseguono e il via libera della Soprintendenza è stato ricevuto venerdì scorso. Oggi Anas incontra la ditta appaltatrice e la consegna dei lavori è prevista per inizio maggio. Continuerò a seguire personalmente l’iter per fare in modo che la struttura venga messa in sicurezza e riconsegnata al più presto i cittadini. Buona giornata a tutti.

Ad affermarlo è stato il deputato nazionale del Monvimento 5 Stelle Michele Sodano.