Attratto da un prezzo molto più basso rispetto a quelli dei normali motori di ricerca, rispondendo a un annuncio online, ha contattato i venditori assicurativi per stipulare una polizza assicurativa per l’auto. Dopo aver versato quanto richiesto con due bonifici, per un totale di 497 euro, su una carta prepagata Mooney, si è visto recapitare una polizza che però è risultata falsa. Un operaio grottese, sessantenne, ha presentato denuncia nella caserma dell’Arma cittadina.

I carabinieri della Stazione di Grotte, dopo alcune indagini, hanno identificato gli autori, i quali, mediante artifizi e raggiri hanno indotto il sessantenne a fare i bonifici. Si tratta di un 65enne e di un 23enne, originari della provincia di Napoli.

Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per il reato di truffa. E’ la cosiddetta truffa dell’assicurazione online, che dall’inizio dell’anno ad oggi, ha visto in provincia di Agrigento, oltre venti casi denunciati. I carabinieri invitano a fare molta attenzione nella scelta delle polizze on-line, diffidando di canali non ufficiali e di offerte “troppo” vantaggiose, che potrebbero riservare amare sorprese.