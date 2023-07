Ha lasciato, come consuetudine, la Fiat Panda nelle vicinanze della sua abitazione in pieno centro ad Agrigento e, pochi giorni dopo, al momento di riprenderla, non l’ha trovata più. I ladri sono riusciti a rubarla. Un 58enne agrigentino ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili e recuperare l’utilitaria. Uno dei primi passaggi investigativi sarebbe stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.