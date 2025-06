Ha salvato una donna che voleva suicidarsi, lasciandosi cadere nel vuoto da un viadotto della strada statale 115, fra Agrigento e Palma di Montechiaro. E’ successo alcune settimane fa. A mobilitarsi è stato un ispettore della sezione Volanti della Questura che stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro. Oggi, condividendo sui social la fotografia dell’ispettore Dionisio Francesca, la questura di Agrigento ha dato merito al poliziotto che ha effettuato il salvataggio.

L’ispettore, quel giorno, ha notato la donna in lacrime seduta sul guardrail di un viadotto e ha capito immediatamente il pericolo. Dionisio è riuscito pian piano ad avvicinarsi, posizionandosi alle spalle della signora. Quando lei, all’improvviso, si è lasciata andare nel vuoto, il poliziotto con agilità e sveltezza l’ha afferrata per le braccia e l’ha trascinata sulla strada, mettendola in salvo.

Profondamente depressa per la perdita prematura del figlio, la donna, una volta in ospedale e dopo aver riacquistato la lucidità, ha ringraziato l’ispettore per il gesto di coraggio e umanità dimostrato che le ha salvato la vita.

