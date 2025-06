Il Palazzo Municipale di Agrigento, sarà oggetto di un intervento di restauro e riqualificazione, con cui si avvia il rifacimento del prospetto principale di Palazzo di Città.

Il progetto prevede il consolidamento strutturale dell’edificio comunale, con particolare attenzione alla lesione verticale che attraversa la facciata. Saranno eseguite operazioni di pulizia delle superfici decorative, il ripristino degli intonaci con tecniche compatibili e la sostituzione degli infissi degradati con nuovi elementi in legno, dotati di isolamento termico e acustico. L’intervento punta a conservare la storicità dell’immobile e, al contempo, a migliorarne l’efficienza energetica e il comfort interno.Le attività previste includono il consolidamento strutturale, la rimozione di incrostazioni dalle superfici decorative, la tinteggiatura con colori in linea con lo stile originario e l’installazione di nuovi infissi in legno. Tutto avverrà nel rispetto delle normative vigenti e con materiali compatibili con le caratteristiche storiche dell’edificio.

Alla guida del progetto c’è l’architetto Ivano Agostara, nominato come progettista, responsabile unico e verificatore. Sarà affiancato dal dottor Tommaso Casula, incaricato della rendicontazione, e dal geometra Giuseppe Cutaia, collaboratore tecnico. Per la direzione lavori e la sicurezza in fase esecutiva saranno coinvolti professionisti esterni, vista la mancanza di specifiche abilitazioni all’interno dell’Amministrazione.

