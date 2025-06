Un poliziotto della Questura di Agrigento, ha salvato una donna che aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi da un viadotto lungo la Statale 115 tra i territori della città dei Templi e Palma di Montechiaro. L’episodio – il secondo simile in appena pochi giorni – è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. L’agente appena l’ha vista ha subito fermato l’auto, si è avvicinato a lei, l’ha afferrata e portata in salvo. La donna è stata poi soccorsa dal personale del 118, intervenuto insieme alle forze dell’ordine, ed è stata portata in ospedale.

