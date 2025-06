Fine settimana di controlli, questo appena trascorso, in locali e stabilimenti balneari di Agrigento e San Leone, da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura e dei carabinieri del Comando provinciale. I poliziotti, nella località balneare agrigentina, hanno denunciato il titolare di un locale, alla Procura della Repubblica, per violazione del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

I carabinieri invece in una verifica fatta ad un bar-pub del centro cittadino hanno sanzionato il proprietario, con una multa da 400 euro, per l’assenza dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, obbligatorio per legge (strumento deve essere messo a disposizione dei clienti per consentire la verifica del proprio livello di alcol nel sangue), e della tabella informativa obbligatoria, prevista per fornire indicazioni sui rischi associati al consumo di alcol.

