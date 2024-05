I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno arrestato un 35enne del luogo per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo nei giorni scorsi ha cercato di rapinare un commerciante ambulante in via Toselli e poi all’arrivo dei poliziotti si è scagliato anche contro i due agenti che hanno dovuto utilizzato il taser per immobilizzarlo.

Ieri i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del trentacinquenne già Sorvegliato speciale di Pubblica sicurezza. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Agrigento.