Conferenza stampa questa mattina nella sede dell’ordine.

Favorire e accelerare la transizione al BIM: Building Information Modeling. Ecco perché l’ordine degli ingegneri di Agrigento “tende la mano” alle Pubbliche Amministrazioni della Provincia per aderire al piano formativo e di aggiornamento professionale su un argomento di grande interesse e attualità: l’obbligo di formazione sui metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche. I particolari sono stati illustrati questa mattina, nella sede dell’ordine, ad Agrigento. Durante la conferenza stampa, il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, assieme ai componenti del Consiglio dell’Ordine e dell’AD della società di consulenza leader nel settore BIM coinvolta nell’iniziativa, hanno illustrato i dettagli.

La sfida è la stessa per professionisti, imprese, fornitori e per tutti coloro che operano nell’ambito del settore delle costruzioni. BIM non serve solo per la pianificazione della costruzione di un edificio, ma è anche un metodo per il controllo, la verifica e la riduzione degli errori in fase di esecuzione per un ferreo metodo di controllo preventivo del modello.

In Italia il ricorso allo strumento è stato introdotto come un percorso irreversibile nella progettazione, realizzazione e gestione dei lavori pubblici.

Tuttavia, per raggiungere questi obiettivi è necessario da parte degli amministratori pubblici intraprendere un percorso di adeguamento della programmazione e gestione delle risorse al nuovo modello, attraverso specifiche attività di formazione e di acquisizione di competenze tecniche e culturali nel segno della digitalizzazione delle procedure, qualificando e garantendo competenza e professionalità del personale e delle organizzazioni.

“Se non si adempirà tempestivamente agli obblighi formativi previsti dalla legge- spiega il presidente dell’ordine degli ingegneri di Agrigento, Achille Furioso- si rischia di perdere i finanziamenti e la possibilità di gestire il ciclo delle opere pubbliche. L’Ordine, per spirito di servizio alla collettività, nella convinzione che solo la crescita professionale degli operatori interessati (liberi professionisti, responsabili unici del progetto (RUP) e responsabili degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni), possa attivare un percorso virtuoso per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche, ha trasmesso agli Enti territoriali uno schema di protocollo di intesa con l’Ordine che non prevede alcun impegno di spesa.” Gli Enti territoriali che non hanno ricevuto lo schema di protocollo di intesa, che si potrà firmare entro il prossimo 31 maggio, possono scaricarlo dal sito dell’Ordine o chiamare la Segreteria al n. 0922/21594 per riceverlo via e-mail.