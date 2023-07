Costanti e frequenti, nel corso degli ultimi mesi, i controlli stradali nel territorio comunale di Agrigento da parte della Polizia Municipale: riscontrare 2.333 violazioni dal 26 aprile al 30 giugno 2023.

In particolare, sono state 1.265 le violazioni contestate dagli agenti per sosta in area vietata permanente e violazioni varie (divieti di sosta h 24); 346 quelle per sosta regolamentata da dispositivi di controllo(park card); 9 le violazioni per norme di comportamento e ben 713 per accesso alla zona a traffico limitato. I dati sono stati resi noti dall’ Assessore comunale alla polizia municipale, Carmelo Cantone che afferma: “Esprimo il mio compiacimento e quello dell’Amministrazione comunale per l’operato del Corpo di Polizia municipale fatto da uomini e donne che mostrano quotidianamente grande professionalità, dedizione e attaccamento al territorio. Proseguiremo con il massimo impegno per assicurare alla città la migliore stagione estiva”.