Polizia Municipale: Licata, difendo l’interim esistente. L’avviso esterno confonde Dirigente amministrativo con Comandante

Il 21 agosto, insieme ai colleghi Alongi, Giacalone, Fattori e Cacciatore, ho presentato una richiesta di accesso agli atti per vedere le carte che per legge devono esistere prima di fare un bando per un Dirigente esterno. A quella richiesta non è mai arrivata nessuna risposta.

L’8 settembre ho protocollato l’interrogazione consiliare urgente che chiedeva se era stata fatta la verifica preventiva delle professionalità interne prima di indire l’avviso per il Dirigente Amministrativo Settore Polizia Locale ex art. 110 TUEL, con quale atto e con quale esito.

Quella interrogazione si fondava su due sentenze precise: il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7497/2024 e la Cassazione, Ord. n. 22647 del 03/07/2026, che dicono entrambe che senza previa verifica e motivazione dell’assenza di professionalità equivalenti interne, il conferimento a un esterno è illegittimo. Chiedeva anche se l’Amministrazione intendesse acquisire la relazione del Dirigente del Personale e del Segretario Generale e valutare, in autotutela, la revoca dell’avviso.

Ieri, in Consiglio Comunale durante il Question Time, si è discusso quella interrogazione, come prevede il Regolamento.

L’Assessore Trano, in quell’occasione, ha ammesso che la ricognizione interna era necessaria, ma ha sostenuto che gli uffici hanno operato sulla base di un quadro documentale già in possesso dell’Ente, recepito nel PIAO e nella pianta organica, che attesterebbe l’assenza di figure interne con i requisiti congiunti di laurea e 5 anni nell’area dell’Elevata Qualificazione. Ha concluso dicendo che non ravvisa i presupposti per la revoca in autotutela, ma che l’Ente potrà valutare la convalida dell’atto con il neo Segretario Generale.

La risposta dell’Assessore Trano non chiarisce il punto centrale della vicenda. La legittimità della procedura non si misura solo sulla carenza di personale interno o sugli atti inseriti nel PIAO.

Bisogna verificare anche la natura dell’incarico e i requisiti per fare il Comandante della Polizia Locale, che non può essere assimilato in automatico a un Dirigente amministrativo.

Come dice il Consiglio di Stato, la funzione di comando richiede specifici presupposti professionali e lo status di appartenenza al Corpo.

Pertanto, prima di escludere la revoca o ipotizzare una convalida, l’Amministrazione dovrebbe chiarire se l’incarico sia davvero conforme alla legge e alla giurisprudenza. L’obiettivo di dare alla Polizia Locale una guida stabile e competente è condivisibile, ma va perseguito nel pieno rispetto della legge.

In quanto Consigliere, con questa nota intendo andare oltre quel quesito segnalando altre criticità che l’avviso presenta.

L’avviso pubblicato presenta delle presunte irregolarità:

1. Non è stata prodotta l’attestazione di avvenuta ricognizione interna. Il PIAO è un atto di programmazione generale, non è l’attestazione specifica richiesta dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione. E se quella ricognizione esiste, perché non è stata data in risposta all’accesso agli atti del 21 agosto? Inoltre il bando all’art. 2 lett. a) richiede laurea + 5 anni di esperienza generica, non 5 anni in Elevata Qualificazione come sostenuto in Consiglio. I requisiti non coincidono.

2. L’Amministrazione, con questo bando, vuole mettere a comandare i Vigili uno che non è Vigile. Il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2518/2024 dice chiaro: a comandare la Polizia Locale deve essere personale della stessa Polizia Locale. L’incarico di Comandante, in assenza del titolare, può essere retto solo ad interim dal Vice Comandante o dall’Ufficiale più alto in grado in organico.

3. L’avviso è aperto anche ai pensionati pagati. L’art. 1 del bando prevede un incarico retribuito con trattamento economico da Dirigente. L’art. 2 lett. g), però, esclude solo chi è in pensione dal Comune di Agrigento negli ultimi 5 anni. La legge nazionale – art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e art. 6 D.L. 90/2014 – vieta invece incarichi dirigenziali retribuiti a qualsiasi pensionato pubblico, di qualsiasi Ente. L’unica eccezione è un incarico gratuito, per massimo 1 anno.

4. Il bando apre ai pensionati, ma un pensionato non può fare il Vigile fino in fondo. Non lo dice il bando, lo dice la legge. Un Vigile deve avere le qualifiche di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale e Pubblica Sicurezza, riserva di legge statale e del Prefetto. La Cassazione Penale e la giurisprudenza amministrativa, da Bolzano ad Agrigento, sono univoche: il pensionato, con la quiescenza, perde lo status di appartenente alla Polizia Locale e diventa un cittadino ordinario e non può più esercitare quelle qualifiche. Quindi il bando, all’art. 1 e all’art. 2 lett. g), prevede un incarico pagato e lascia entrare i pensionati, ma chi entra da pensionato non potrà mai esercitare fino in fondo le funzioni di Comandante.

Il problema vero sta a monte, nel rapporto tra il bando e l’art. 24, comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede espressamente: «Il coordinamento del servizio di P.M. è affidato ad un Dirigente amministrativo cui vengono conferite le funzioni di Comandante della P.M.».

È proprio questa previsione regolamentare a sollevare la questione giuridica: può una disposizione organizzativa comunale attribuire le funzioni di comandante a un dirigente amministrativo senza verificare la compatibilità di tale scelta con la legge regionale siciliana n. 17/1990, la legge statale n. 65/1986 e i principi affermati dal Consiglio di Stato?

La carenza di professionalità interne e il richiamo al PIAO non rispondono a questa domanda. Un regolamento comunale non può derogare alla normativa sovraordinata, né un’eventuale convalida può sanare automaticamente un contrasto sostanziale con la legge.

Prima di escludere la revoca dell’avviso, l’Amministrazione dovrebbe quindi verificare la legittimità della previsione regolamentare e la compatibilità dell’incarico con i requisiti richiesti per le funzioni di comando. L’obiettivo di garantire una guida stabile alla Polizia Locale è condivisibile, ma deve essere perseguito nel pieno rispetto della legge.

La cosa più grave è che la UIL Funzione Pubblica della Polizia Locale ha scritto il 5 ottobre al Sindaco e al Prefetto per dire che ad Agrigento è rimasto un solo Ufficiale di Polizia Giudiziaria e che è già successo che un sequestro da convalidare non è stato trasmesso alla Procura perché quell’unico Ufficiale non c’era.

In questa situazione, la soluzione più giusta e più veloce c’è già: l’incarico di Comandante ad interim è già nelle mani dell’Ufficiale più alto in grado che abbiamo nel rispetto del Regolamento del Corpo e del Consiglio di Stato.

Parallelamente è necessario cogliere l’opportunità delle progressioni verticali in deroga, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2026, verificando i presupposti normativi e finanziari. Parliamo di operatori che dopo la quiescenza dei Commissari li hanno sostituiti di fatto, assumendo responsabilità quotidiane. Esperienze che meritano un percorso di crescita, per ricostruire la linea gerarchica e contenere gli oneri per l’Amministrazione.

Al neo Assessore alla Polizia Municipale, Dott. Michelangelo Lo Piparo, rivolgo l’augurio di poter ricostruire il Corpo non solo nell’organico, ma nella sua organizzazione, nella sua identità professionale e nella sua struttura gerarchica, restituendo agli operatori lo spirito di corpo, il senso di appartenenza alla divisa, il rispetto dei ruoli e della catena di comando.

E’ questione di responsabilità istituzionale riuscire a restituire alla Polizia Municipale un’organizzazione adeguata e agli operatori la dignità che meritano riconsegnando una struttura gerarchica chiara e valorizzare le risorse umane immediatamente disponibili.

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