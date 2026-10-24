Agrigento, la consulenza filosofica come strumento di ascolto e crescita personale: incontro da Vipharma

Venerdì 30 ottobre, presso Vipharma Agrigento, in viale dei Giardini 31, si terrà un incontro dedicato alla consulenza filosofica, una disciplina che mette al centro l’ascolto, il dialogo e la riflessione come strumenti per affrontare i cambiamenti, le difficoltà personali e le problematiche relazionali.

La consulenza filosofica si propone come una relazione di aiuto basata sul confronto e sull’approccio maieutico, attraverso il quale la persona viene accompagnata a individuare autonomamente nuove prospettive e possibili soluzioni. Il principio di fondo è che ogni cambiamento, anche quando genera una situazione di crisi o incertezza, può rappresentare un’opportunità di crescita e consapevolezza.

Nata in Germania negli anni Ottanta e successivamente diffusasi negli Stati Uniti, la consulenza filosofica affonda le proprie radici nel metodo socratico della maieutica, fondato sull’arte di far emergere, attraverso il dialogo, pensieri e risorse già presenti nell’individuo. Un percorso che richiama il significato originario del termine educare, dal latino educere, ovvero condurre fuori, far emergere.

A differenza degli approcci clinici, ai quali non intende sostituirsi, la consulenza filosofica si concentra sulle domande esistenziali, sulle scelte personali e sulle difficoltà che possono accompagnare le diverse fasi della vita. Il suo obiettivo è favorire una maggiore comprensione di sé e delle proprie relazioni, riconoscendo quando sia eventualmente necessario rivolgersi ad altre figure professionali.

L’incontro di venerdì 30 ottobre offrirà una panoramica della disciplina, dei suoi diversi orientamenti e delle possibilità di applicazione nella vita quotidiana, con particolare attenzione al valore dell’ascolto e del dialogo anche in situazioni che non presentano specifiche problematiche psicologiche.

Un’occasione per conoscere un approccio che considera la filosofia non soltanto una materia di studio, ma anche uno strumento concreto per affrontare le sfide quotidiane e ritrovare nuove prospettive nei momenti di difficoltà.

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