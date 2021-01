Polizia ferroviaria, un anno di super lavoro: controllate oltre 6mila persone (quasi mille straniere)

Diciannove persone denunciate, una arrestata, sequestro di stupefacenti a bordo dei treni, e nell’area interna alle stazioni ferroviarie. E cresce il numero delle persone identificate, in stazione e sui convogli. Sono i maggiori risultati ottenuti nell’anno del Covid-19, dal personale dei Posti di polizia Ferroviaria (Polfer) di Agrigento e Canicattì, guidati dal responsabile, Roberto Amoroso.

Per tutto l’anno è stato garantito un sereno afflusso a viaggiatori e turisti nella stazione di “Agrigento Centrale”, e sui treni durante il viaggio.

I controlli, comunque, sono stati apprezzati dai viaggiatori stessi, grazie alla presenza visibile e tangibile della polizia Ferroviaria tramite le 977 pattuglie impiegate nelle stazioni di competenza, tramite le 1.172 pattuglie in servizio presso impianti ferroviari, e le 412 pattuglie automontate in servizio lungo le tratte ferroviarie di competenza. In totale espletati 182 servizi di scorta a bordo treno. Nulla è stato tralasciato al caso, essendo la città di Agrigento, luogo di approdo e di partenza di centinaia e centinaia di immigrati.

Nei dodici mesi dell’anno in corso gli agenti hanno fermato, controllato e svolto accertamenti a carico di 6.141 (oltre 600 rispetto all’anno scorso) persone identificate, di cui 828 stranieri. Altri numeri: dal primo dicembre 2019 al 30 novembre del 2020, una persona arrestata (per spaccio di droga), e 15 denunciate, in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria, per vari reati (stupefacenti, furti, e Covid), 4 i soggetti segnalati all’Autorità amministrativa (alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti).