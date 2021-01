Agrigento deserta la notte di Capodanno. In giro solo forze dell’ordine

Quando è scattata la mezzanotte, ma anche nelle ore successive, deserte le strade del centro e della periferia di Agrigento. Da piazza Marconi, alla via Atenea, dal viale della Vittoria, a San Leone, solo carabinieri, poliziotti e finanzieri, che presidiano il territorio. Analoghi scenari in tutta la provincia: da Canicattì a Licata, da Porto Empedocle a Sciacca. Pochissimi veicoli in giro durante la notte.

Ma nonostante la zona “rossa”, gli appelli e le ordinanze dei Sindaci, in diverse località della provincia di Agrigento, per festeggiare la fine del 2020, l’anno nero del Covid e della crisi, e salutare l’arrivo del 2021, in tanti hanno esploso botti e fuochi pirotecnici. (Foto scattata a mezzanotte e mezzo).