Blitz antidroga ad Agrigento: arrestato con 60 dosi di crack sequestrate in pieno centro

Operazione antidroga della polizia di Stato. Sequestrati ben 60 involucri di crack pronti per essere spacciati. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno arrestato un cittadino gambiano, domiciliato ad Agrigento, poco meno che trentenne. L’indagato, che deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada “Petrusa”.

Tutto quanto, l’altra sera, mentre i poliziotti, sotto le direttive del questore Tommaso Palumbo, erano impegnati nel loro consueto giro di perlustrazione del territorio agrigentino. Una delle auto di servizio del primo turno delle Volanti ha incrociato uno scooter con due immigrati a bordo, i quali, alla vista della polizia, in particolare il passeggero si è liberato di un sacchettino subito recuperato dagli agenti.

All’interno trovati circa dieci grammi di crack e quasi 1.000 euro in contanti. I due sono stati inseguiti e bloccati davanti al cinema di via XXV Aprile a quell’ora affollato di clienti. Il gambiano è stato fermato e a quel punto i poliziotti hanno esteso la perquisizione nell’abitazione dell’uomo nel centro storico cittadino, nel corso della quale, sono stati trovati altri involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente. Complessivamente, appunto, ben 60 involucri della droga “killer”.