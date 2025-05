I poliziotti della sezione Volante della Questura di Agrigento, hanno sequestrato un ingente quantitativo dio ricci di mare e sanzionato due persone. E’ successo durante la notte. Gli agenti, impegnati in un giro di perlustrazione della fascia costiera di Agrigento, hanno notato un’auto con la parte posteriore della stessa notevolmente abbassata.

Insospettiti, hanno proceduto al controllo, nel corso del quale nella parte posteriore della vetture, hanno trovato alcune ceste contenenti molluschi echinodermi, appunto, ricci di mare.

Dopo una verifica sono stati quantificati in 150 kg., stimati in circa 4.000 esemplari. I due soggetti di 52 e 30 anni, padre e figlio, provenienti da altra provincia, sono stati sanzionati 4.000 euro, e dopo aver chiamato il veterinario dell’Asp di Agrigento, i ricci sono stati rimessi in mare. Per i due congiunti è stato proposto il foglio di via obbligatorio.

