Durante la seduta del Consiglio comunale di Realmonte, del 14 marzo scorso, i consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell’allora sindaco Sabrina Lattuca (eletta nell’ottobre 2020). A seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia, il presidente della Regione Siciliana ha nominato Carmelo Burgio quale commissario straordinario del Comune di Realmonte. Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio 2025.

Sabrina Lattuca ha presentato ricorso al Tar contro la mozione di sfiducia e impugnato il decreto dell’assessorato regionale alle Autonomie locali che ha incluso Realmonte nell’elenco dei Comuni dove si andrà al voto. La Camera di Consiglio è stata già fissata per il 13 maggio, di fatto nel paese della Scala dei Turchi sono a rischio le elezioni Amministrative. L’ex sindaco Sabrina Lattuca ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al Tar Sicilia–Palermo un ricorso contro il Comune e nei confronti della presidenza della Regione Siciliana, dell’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, del commissario straordinario Carmelo Burgio, dell’ex presidente del Consiglio Irene Pilato e dei consiglieri comunali decaduti.

Per resistere al ricorso si sono già costituiti in giudizio il candidato a sindaco Alessandro Pietro Mallia, l’ex presidente del Consiglio comunale Irene Pilato e i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il Tar Palermo ha già fissato la camera di consiglio del 13 maggio per la trattazione della domanda cautelare proposta dall’ex sindaco Lattuca e in tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese che saranno formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp