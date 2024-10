Appuntamento al 18 e 19 Ottobre al teatro Greco di Roma per il Pole Revolution Italy 2024.

Pole Revolution Italy è un campionato internazionale di Pole Art organizzato dallo studio di pole dance “Pole Revolution Roma” e ufficialmente riconosciuto dalla POSA (Pole Sports & Arts World Federation) come competizione di qualificazione per il POSA World Pole Art Championship.

L’obiettivo dell’evento è organizzare una competizione sportiva di alto livello, dove ogni atleta di qualsiasi età, livello e nazionalità ha l’opportunità di competere per qualificarsi al campionato mondiale di Pole Art.

Prenderanno parte alla competizione 7 atleti di Sciacca dell’Associazione Sportiva “Pole Studio Catania Alice Lombardo”. Si tratta di:

•Maila Tummiolo nella categoria JUNIOR VARSITY Amatori;

•Saverio Bono nella categoria maschile JUNIOR A Amatori;

•Gaia Mannino

•Adele Marciante

•Elisa Coco

•Greta Giarratano

•Alessia Spoto

Tutte nella categoria femminile JUNIOR A Amatori.

Gli atleti sono stati preparati a Catania dall’ Insegnante Alice Lombardo (Campionessa Mondiale del Pole Art 2022) con il sostegno a Sciacca del tecnico Lia Vitrano che per un anno ha seguito i ragazzi presso l’Associazione Sportiva il Discobolo che ne ha curato anche la parte di flessibilità e di preparazione fisica con i tecnici Vullo, Riggio e Maniscalco.

