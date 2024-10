Agrigento piange la scomparsa di Raffaele Campione, venuto a mancare all’età di 70 anni. Uomo noto e apprezzato in città, soprattutto per le sue attività commerciali legate al campeggio, in particolare alla vendita di roulotte e articoli nautici. Negli anni ’80 e ’90, insieme al fratello, gestiva due negozi, uno al Villaggio Mosè e un altro nella località balneare di San Leone.

Raffaele, però, non si è limitato alla carriera imprenditoriale: nel tempo si è dedicato con grande impegno anche alla sua professione di autista presso la ditta di trasporti urbani della città. In questo ambito, ha saputo distinguersi non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per l’importante contributo sindacale che ha dato, a tutela dei diritti dei colleghi.

Alla sua morte, lo piangono la moglie Concetta Dalli Cardillo, i nipoti Salvatore con la moglie Valentina Speziale, Davide, Isabella con il marito Francesco Polito, Alfonso e Davide, le cognate Angela Campione e Maria Pia Zarbo, oltre a una comunità che lo ricorda con affetto e stima.

I funerali si terranno domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 15:30 nella Chiesa Madonna delle Rocche (Quadrivio Spinasanta – Chiesa Nuova), e al termine della cerimonia la salma sarà accompagnata al Cimitero di Bonamorone. Il direttore e tutto lo staff di questo giornale si uniscono al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp