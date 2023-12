I prossimi 9 e 10 dicembre si disputerà a Torino, nel Teatro “Le Serre” , il “Pole Earth Italy”– International Pole Dance Competition.

Si tratta di un progetto di Pole Dance Virtude ASD, una gara internazionale per soli amatori e semi professionisti , ideata per promuovere la disciplina artistica e sportiva della Pole Dance in tutte le sue forme e declinazioni.

I semi professionisti qualificati nelle prime tre posizioni di ogni categoria avranno diritto di iscrizione diretta al POLEART ITALY 2024.

Prenderanno parte alla competizione sei atleti di Sciacca allievi della scuola “Pole Studio ” di Catania che da un anno si allenano con l’insegnante plurimedagliata, Alice Lombardo, campionessa mondiale del Pole Art 2022 e la sua collaboratrice, nonché allieva, Carola Maccarrone, atleta della categoria Èlite di Pole Dance plurimedagliata in diverse competizioni internazionali di Pole Dance e prossima in preparazione ad una competizione di Pole Sport. Gli atleti saccensi che prenderanno parte alla competizione sono:

Alessia Spoto, Category Singles Junior Amateurs Int. 5-10 yrs; Gaia Mannino, Category Singles Junior Amateurs Int. 5-10 yrs; Adele Marciant, Category Singles Junior Amateurs Int. 11-15 yrs; Elisa Coco, Category Singles Junior Amateurs Int. 11-15 yrs: Saverio Saverio, Category Singles Junior Amateurs Int. 11-15 yrs e Greta Giarratano, Category Singles Junior Amateurs Int. 11-15 yrs.

Avrebbe dovuto prendere parte alla competizione anche la piccola Rachele Bongiovì di 7 anni , nella categoria Amateurs Int. 5-10 yrs che posticiperà la sua presenza alla prossima competizione che si disputerà a Como il prossimo mese di Marzo.

Gli atleti da quest’anno lavorano all’interno della società sportiva “IL DISCOBOLO ASD” che ne cura la parte di flessibilità e la parte di preparazione fisica con i tecnici Pippo Vullo, Marinella Riggio e Tiziana Maniscalco. Mentre il lavoro tecnico viene svolto a Catania dalle insegnanti Alice Lombardo e Carola Maccarrone e a Sciacca, nei locali de “IL DISCOBOLO” dal tecnico Lia Vitrano, allieva della stessa Alice Lombardo, che seguono gli atleti nella preparazione di questa competizione dallo novembre del 2022.