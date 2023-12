“Premio” di consolazione per Agrigento. Dal prossimo 10 dicembre, i residenti potranno godere del tanto atteso collegamento ferroviario diretto tra la città e l’Aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi. Questo servizio rapido e diretto è un passo significativo per la nostra comunità.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine – ha commentato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè – al Presidente Schifani, all’assessore regionale Arico e alla giunta regionale, in particolare all’assessore Di Mauro, per aver inclusa questa tratta nel contratto di servizio. Un ringraziamento speciale va all’amico Dario Lo Bosco, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, per la sua costante attenzione alle nostre richieste.

Il nostro obiettivo successivo è l’attivazione del servizio ferroviario metropolitano che collegherà Agrigento, l’Ospedale San Giovanni di Dio, il Tempio di Vulcano nella Valle dei Templi e Porto Empedocle entro il 2025″.

Per coloro che scelgono la Sicilia come destinazione per le vacanze natalizie, confermo che l’intera offerta degli Intercity Giorno da e per Roma e degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia sarà mantenuta. Inoltre, dal 10 dicembre, alcuni Intercity tra Calabria e Sicilia saranno trainati da locomotori a batterie, riducendo le emissioni.

Inoltre, 32 corse veloci di BluJet (Gruppo FS Italiane) tra Messina e Villa San Giovanni faciliteranno le coincidenze con le Frecce in arrivo e partenza da Villa San Giovanni, nonché con gli Intercity da Reggio Calabria a Roma, Milano, Torino e Venezia, migliorando le connessioni nave-treno.

Per quanto riguarda i treni regionali, in collaborazione con la Regione come committente del servizio, stiamo aumentando l’offerta per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e turismo. Introdurremo 4 nuovi collegamenti diretti tra Agrigento e Palermo Aeroporto dall’11 dicembre, migliorando ulteriormente le connessioni tra i territori.