Poesia, lezione-spettacolo a Ribera con Eleonora Fisco

Su iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Ribera, presieduto da Maria Rosaria Provenzano, venerdì 31 marzo, si terrà una lezione spettacolo, di e con Eleonora Fisco, intitolata “A che ci serve la poesia?”

Sarà un tentativo di riflessione su che cosa è la poesia e perché ha ancora senso leggerla. Il dialogo costante con gli studenti/spettatori permetterà di raccogliere una piccola comunità attorno alla questione. Chiunque può avere voce in capitolo e dire: questo mi sembra una poesia e questo invece no. In ogni periodo letterario sono aperte delle possibilità e non altre: se nel Cinquecento chi voleva scrivere poesia non poteva pensare di usare il verso libero, oggi scrivere un poemetto didascalico in esametri risulta una scelta poco contemporanea. Molte delle grandi innovazioni in letteratura si sono prodotte portando al centro ciò che era ai margini del campo di possibilità. Oggi sta occupando sempre più spazio la poesia performativa nelle sue declinazioni di spokenword poetry, spoken music e slam poetry. La lezione teorica sarà inframezzata da performance poetiche originali di Eleonora Fisco rappresentative di questo nuovo modo di fare poesia col corpo e con la voce. Per dare la possibilità al maggior numero possibile di studenti di assistere all’evento, sono stati predisposti due turni: il primo dalle ore 9.00 alle 10.45 ed il secondo dalle 11.00 alle 12.45.

Eleonora Fisco è una poeta e performer siciliana. Oltre a esibirsi con le sue performance poetiche in tutta Italia, si occupa di ricerca, organizzazione di eventi e didattica. Da alcuni anni conduce laboratori di poesia performativa con l’obiettivo di aiutare adulti e ragazzi a risvegliare lacreatività attraverso la poesia e la lettura ad alta voce. Dopo essersi laureata in Italianistica all’Università di Pisa, insegna dal 2020 nella scuola secondaria ed è vicecoordinatrice nazionale del Campionato LIPS Studenti. Fa parte del direttivo della Lega Italiana Poetry Slam, si è esibita con autori italiani e stranieri e ha collaborato con festival letterari e artistici internazionali. È stata due volte finalista del campionato italiano di poetry slam. Nel 2022 ha iniziato un dottorato di ricerca all’Università dell’Aquila sulla poesia performativa italiana contemporanea e ha pubblicato il saggio La risposta estetica nel poetry slam presso la casa editrice Mille Gru, per cui dirige la collana di studi Quaderni slam.