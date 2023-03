“PNRR e rigenerazione urbana”, se ne parlerà al museo Griffo.

È in programma venerdì, alle 15, nella sala Zeus al museo archeologico Pietro Griffo, il convegno sul tema “PNRR e rigenerazione urbana – I concorsi di progettazione in provincia di Agrigento” promosso dall’Ordine degli architetti di Agrigento. Dopo l’apertura dei lavori del presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, e i saluti di Roberto Sciarratta, direttore del Parco Valle dei Templi, e di Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento, si terrà la prima sessione del convegno dedicata alla “Centralità del progetto di rigenerazione urbana” con gli interventi di alto profilo di Giuseppe Cappochin del Consiglio nazionale degli architetti e dell’architetto Gianluca Peluffo, apprezzato interprete dell’architettura contemporanea. Durante la seconda sessione dei lavori, sono previsti gli interventi dei componenti delle giurie: Giuseppe Falzea, presidente della Consulta regionale degli Ordini degli architetti della Sicilia; Piero Campa, presidente dell’Ordine degli architetti di Caltanissetta; Renata Prescia, coordinatrice del corso di laurea in Architettura e Progetto nel costruito; Sebastiano Fazzi, presidente dell’Ordine degli architetti di Enna; Michele Sbacchi, professore associato di Progettazione architettonica all’Università degli Studi di Palermo; Salvatore Scollo, presidente dell’Ordine degli architetti di Ragusa; Sonia Di Giacomo, presidente dell’Ordine degli architetti di Siracusa, e saranno illustrati i cinque progetti di qualità, che saranno utilizzati dagli enti banditori per accedere alle risorse del PNRR. In particolare, i lavori riguardano a Canicattì , la costruzione di un edificio scolastico; a Grotte, la riqualificazione urbana della zona del Calvario; a Montevago, la riqualificazione paesaggistica dell’antica Montevago; a Racalmuto, la riqualificazione urbana del centro storico; a Raffadali: la riqualificazione del Villaggio della Gioventù.

Presenti al convegno, moderato dalla giornalista Giovanna Neri, anche i rappresentanti degli enti banditori dei concorsi: Raffaele Sanzo, commissario del Libero Consorzio Comunale; Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali; Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago; Vincenzo Maniglia, sindaco di Racalmuto; Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte. Nel corso dell’evento, intorno alle 17, ci sarà spazio anche per un momento musicale a cura della soprano Valentina Capraro e del duo pianistico Marisa Bonfiglio – Alfonso Lo Presti; è in programma alle 19 l’inaugurazione della mostra dei progetti premiati, che rimarrà aperta sino al prossimo 7 aprile, e la consegna delle targhe agli autori degli stessi progetti, mentre alle 19:30 è prevista la degustazione di prodotti Diodoros della Valle dei Templi.