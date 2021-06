Podista investito è in prognosi riservata

Verso le ore 07.00 di domenica 27.06.21 a Menfi, in via dei Pioppi, l’autovettura fiat panda in dotazione all’istituto di vigilanza Walden, ha investito accidentalmente un infermiere 53 enne residente del posto mentre era impegnato con un gruppo di amici a fare attività’ podistica. L’uomo è’ stato trasportato presso l’ospedale di Sciacca da un’autoambulanza del 118, ove veniva ricoverato in prognosi riservata a causa di politrauma al corpo. L’autovettura, condotta da un dipendente 31 enne della società’ cooperativa onluss Walden con sede a Menfi, anch’egli residente del posto è’ stata sequestrata. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Menfi che hanno informato la Procura della Repubblica di Sciacca che valuterà la posizione del conducente dell’auto.