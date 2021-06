Aggressione a coniugi nella loro abitazione, arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Favara verso le ore 22.00 di sabato 26.06.21 hanno arrestato un giovane disoccupato del posto di 24 anni che poco prima si era introdotto all’interno dell’abitazione di una coppia di Favara di cui l’uomo 33 anni, pregiudicato e la donna di 27 anni, aggredendola violentemente senza apparente motivo. L’aggressore dopo aver letteralmente sfondato la porta di ingresso con calci e pugni si è scagliato contro le vittime malmenandole anche con l’utilizzo di un grosso cacciavite. Fortunatamente la coppia grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri di Favara non ha riportato lesioni gravi ed è stata trasportata presso l’ospedale di Agrigento ove veniva refertata per escoriazioni, ematomi e trauma cranico ottenendo 5 giorni di prognosi. L’arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo: è accusato di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e minaccia aggravata. I militari dell’Arma di Favara indagano sulle cause e le motivazioni dell’aggressione.