Tra le novità: la fiaccolata tornerà a seguire il percorso storico e la consegna, la domenica conclusiva, non solo del tempio d’oro ma anche d’argento e di bronzo.

Un’edizione piena di novità sul solco della tradizione. Manca poco e il 76° Mandorlo in fiore entrerà nel vivo. Si inizierà con un concerto di musica etnica, al tetro Pirandello di Agrigento, in programma la sera del 9 marzo.

Tra le novità, la fiaccolata, in programma venerdì 15 marzo, torna a seguire il percorso “storico”, quello che la conduce fino al campo sportivo, in via Esseneto. Negli anni precedenti l’itinerario era stato modificato escludendo questa specifica zona della città; nell’edizione 2024 anche il ritorno del tanto atteso Gruppo di Majorettes che, unitamente alla propria Band, arricchiranno ancor di più il già importante parterre delle compagini folk. Grande attenzione ai mercati del mandorlo, che partiranno da piazza Cavour per arrivare fino alla stazione. Quest’anno la consegna, la domenica conclusiva, il 17 marzo, non solo del tempio d’oro ma anche d’argento e di bronzo. A decretare il vincitore sarà il voto del giudizio popolare. Questi i gruppi folk stranieri che prenderanno parte al Festival internazionale del folklore: Albania, Camerun, Colombia, Corea, Ecuador, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Lettonia, Macedonia, Malta, Messico, Montenegro, Polonia, Romania, Russiyana, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ucraina.

“Questa edizione della manifestazione- ha spiegato il coordinatore della manifestazione, Carmelo Cantone durante la serata di presentazione- sarà anche una sorta di test per Agrigento Capitale della Cultura. Stiamo provando un piano traffico rivoluzionario. Il prefetto ci ha chiesto di attivare i treni che da venerdì inizieranno ad arrivare, non solo da Palermo, ma anche da Aragona Caldare, come una sorta di metropolitana, che saranno allietati dalle orchestrine dei gruppi folk agrigentini. La Tua offrirà le navette gratuite, i taxi ci aiuteranno a gestire il traffico e con 3 euro faranno gli spostamenti.”

Domenica 10 marzo la prima grande parata, dal centro storico al viale della Vittoria. Turismo, arte e storia si mescolano insieme per ricreare una tradizione popolare, nata nel 1934 a Naro, per festeggiare l’anticipo della primavera con il rifiorire dei mandorli. Difficile al momento fare previsioni sul flusso turistico previsto in occasione del Mandorlo in fiore ma “la sensazione è molto positiva sia nel primo che nel secondo weekend- dice Francesco Picarella, presidente provinciale di Federalberghi-. Le strutture saranno piene in quei giorni con una interessante coda per il venerdì della fiaccolata”.