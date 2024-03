Raimondi-gol, festa Canicatti L’Akragas va ko nel recupero

Loza risponde a Litteri, Bonilla sbaglia un rigore

Il Canicattì ha sconfitto Akragas con un punteggio finale di 2-1, in un incontro che ha tenuto i tifosi sulle spine fino all’ultimo secondo.

Highlights Canicattì – Akragas

Nel vivace derby di Serie D tra Canicattì e Akragas, non sono mancate le emozioni fino all’ultimo minuto. Il match è stato caratterizzato da momenti di spettacolo e colpi di scena che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Il Canicattì ha avuto l’occasione di passare in vantaggio già al 4′, con un calcio di rigore assegnato per un fallo su Salvia. Tuttavia, Sorrentino del Akragas ha respinto il tiro di Bonilla, mantenendo la sua porta inviolata.

L’Akragas ha preso il comando con un rigore trasformato da Litteri al 20′, ma il Canicattì non ha mollato e ha riportato il pareggio grazie alla testata di Loza al 29′.

Il momento decisivo è stato l’espulsione di Rechichi dell’Akragas, che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica. Il Canicattì ha approfittato di questa situazione e nei minuti di recupero ha segnato il gol della vittoria con Raimondi, portando a casa tre punti preziosi per la lotta alla salvezza.

Il match è stato ricco di azioni spettacolari e di tensione, culminando con il gol decisivo del Canicattì che ha lasciato i tifosi entusiasti e i giocatori festanti sul campo.

La cronaca: al 4′ l’occasione propizia per il Canicatti per passare in vantaggio:

Caramanno atterra Salvia in area e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Tomas Bonilla calcia su Sorrentino che sventa la minaccia. | biancorossi provano a rendersi pericolosi ma Sorrentino è attento. Nella ripresa la squadra di Coppa prova ad alzare il baricentro. L’episodio che segna la svolta è l’espulsione di Rechichi che reagisce dopo un contrasto di gioco e stende l’avversario con un calcio. Il direttore di gara lo manda negli spogliatoi con l’Akragas che rimane in inferiorità numerica. Al 20′ Camara stende Litteri in area e procura un calcio di rigore agli avversari: dagli undici metri va lo stesso Litteri che angola bene e batte Testagrossa. L’Akragas passa in vantaggio ma il Canicatti non accusa il colpo e anzi prova a reagire subito. Al 29′ sugli sviluppi di un calcio piazzato, Benjamin Loza di testa rimette in parità il match.

Nel finale, dopo tre minuti di recupero sui cinque concessi, arriva il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di calcio d’angolo di Sottile tocco vincente sotto porta di Raimondi.