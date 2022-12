Pnrr: un milione di euro a Naro per il recupero della scuola “Riolo Specchi”

Un milione di euro per la trasformazione in un centro culturale polifunzionale dell’ex scuola Riolo Specchi di via Dante. Importante finanziamento per Naro, grazie al lavoro dell’Amministrazione del sindaco Maria Grazia Brandara è stato ammesso il progetto avanzato la scorsa estate che risulta adesso finanziabile con le risorse stanziate con l’avviso pubblico per servizi e infrastrutture sociali Pnrr per il “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”. “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo risultato raggiunto – commenta Brandara – che consentirà di restituire alla città un bene che da tempo attende una destinazione di carattere sociale. Attendiamo quindi presto il decreto di finanziamento che ci permetterà di avviare i lavori”.