Le stelle di “Destinazione Agrigento – Natale 2022” brillano sul fine settimana in città. Fino al 24 dicembre, dalle 18 alle 20, vari musicisti siciliani si esibiranno in diversi quartieri cittadini con le tradizionali Novene Natalizie.

E ancora, il Trenino di Babbo Natale partirà da Porta di Ponte e, tra diverse soste, attraverserà il centro della città, tutti i giorni dalle 16:30 alle 21.

Presenti anche tanti artisti di strada – come la danzatrice Liza Sav, “Giorgioliere” ed Ezio il Puparo con lo spettacolo delle marionette – che, grazie alla collaborazione tra il Comune di Agrigento e gli esercenti della via Atenea, animeranno le strade per tutto il periodo delle festività dalle 18 alle 22.

Il calendario completo degli eventi è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store.

La rassegna natalizia “Destinazione Agrigento” è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi, e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.