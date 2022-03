Pnrr, La Rocca Ruvolo: “Anche Siculiana avrà una Casa di comunità”

Anche Siculiana avrà una Casa di comunità”. Lo fa sapere in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, mentre è in corso l’audizione del direttore dell’Agenas Domenico Mantoan e dell’assessore Ruggero Razza in ordine alla programmazione regionale dei fondi del Pnrr destinati al settore sanitario e socio-sanitario. “Viene così potenziata ulteriormente la rete sanitaria territoriale nell’Agrigentino, un risultato importante – sottolinea La Rocca Ruvolo – raggiunto grazie a un lavoro sinergico tra la commissione Salute e il governo regionale”. Nell’Agrigentino sono previste adesso 19 Case di Comunità ad Agrigento, Aragona, Bivona, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Favara, Licata, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Ribera, Sciacca e Siculiana. Quattro le Centrali operative territoriali: Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera. Tre, invece, gli Ospedali di Comunità: Agrigento, Bivona e Santa Margherita Belìce.