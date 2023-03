Pnrr e rigenerazione urbana, premiati i concorsi di progettazione

Cinque progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana sul territorio provinciale, fruendo delle risorse del PNRR, per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro. Il Libero Consorzio Comunale ed i Comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto e Raffadali hanno fruito delle risorse stanziate dallo Stato con DPCM del 17 dicembre del 2021 per bandire, entro i termini prescritti, concorsi di progettazione, in attuazione ad appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Consiglio Nazionale e con l’Ordine Provinciale degli Architetti, che hanno offerto l’uso gratuito della piattaforma ed un supporto tecnico-logistico allo svolgimento delle procedure informatiche.

In particolare, i lavori riguardano a Canicattì , la costruzione di un edificio scolastico; a Grotte, la riqualificazione urbana della zona del Calvario; a Montevago, la riqualificazione paesaggistica dell’antica Montevago; a Racalmuto, la riqualificazione urbana del centro storico; a Raffadali: la riqualificazione del Villaggio della Gioventù. Nella sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo, oggi pomeriggio, i progetti sono stati presentati nel corso del convegno sul tema “PNRR e rigenerazione urbana – I concorsi di progettazione in provincia di Agrigento” promosso dall’Ordine degli architetti di Agrigento. Poi, l’inaugurazione della mostra dei progetti premiati, che rimarrà aperta sino al prossimo 7 aprile, e la consegna delle targhe agli autori degli stessi progetti. GUARDA IL VIDEO>>>>