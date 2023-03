Agrigento Capitale della Cultura, i messaggi di Lillo Sodano e Giovanna Iacono

C’è gioia ed entusiasmo per la proclamazione di Agrigento capitale Italiana della Cultura 2025. Sono tanti i messaggi di congratulazioni da parte del mondo politico, istituzionale, ecclesiale, della società civile. E tra questi quelli dell’ex sindaco della città, Lillo Sodano: “I miei complimenti per Agrigento capitale della cultura. Un bravo a Franco Micciché che ci ha creduto fin dal primo momento. Agrigento merita questo riconoscimento.” In una nota il deputato del Pd, Giovanna Iacono, afferma: “È una gioia indescrivibile, un grande risultato che va difeso e reso strumento di crescita di tutto il territorio. Agrigento e la sua provincia non hanno bisogno dell’ennesimo sogno infranto, ma di un concreto sostegno ad un atteso, promesso e finora tradito sviluppo turistico.

Ringrazio la commissione giudicatrice per avere scelto Agrigento, il sindaco Franco Miccichè e quanti si sono spesi per il raggiungimento di questo obiettivo, che ho ritenuto fin da subito alla portata delle potenzialità della Città e del territorio della provincia di Agrigento”.