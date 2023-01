Pneumatici tagliati e carrozzeria rigata, danneggiate cinque auto

Due auto con le ruote completamente tagliate, e le carrozzerie di altre tre macchine devastate con delle rigature. Cinque episodi messi a segno in quartieri diversi di Canicattì, negli ultimi giorni, due dei quali, non vi sarebbe alcun dubbio sulla natura mirata dei gesti. I proprietari (tre donne e due uomini) delle vetture prese di mira sono tutti di Canicattì. Ad occuparsi delle indagini la polizia.

Una trentenne aveva lasciato la sua Mini One, parcheggiata in via Senatore Sammartino e, al momento di riprenderla, ha trovato i quattro pneumatici tagliati. Analogo scenario in via Tene, dove qualcuno ha squarciato due gomme della Fiat Punto, di proprietà di una quarantasettenne, operatrice socio sanitaria.

Rigata, e anche pesantemente, invece la carrozzeria di una Fiat Punto di proprietà di una trentottenne. Stesso modus operandi, anche se in tempi diversi in viale Giudice Saetta, anche sulla Dacia Duster di proprietà di un sessantottenne. Rigature in più parti, sempre con un oggetto appuntito, invece su una Seat Leon, lasciata parcheggiata in via Santuario Padre Gioacchino, di proprietà di un ventunenne canicattinese.