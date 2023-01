Con l’auto finisce contro un muro, impiegato in gravi condizioni: trasferito a Villa Sofia

Si trova ricoverato al reparto di Neurorianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, il quarantacinquenne impiegato di Ribera, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale registratosi, verso le 6 del mattino, in piazza Zamenhof, a Ribera. L’uomo è in prognosi riservata sulla vita.

L’incidente non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Il riberese, secondo la ricostruzione dei fatti, era alla guida di una Nissan X-Trail. All’improvviso avrebbe perso il controllo alla guida, e il mezzo è piombato violentemente contro il muro perimetrale di un’abitazione privata. L’auto ha proseguito la sua corsa, per poi schiantarsi contro due automobili in sosta.

I soccorritori si sono subito accorti che il quarantacinquenne riberese ha riportato gravi traumi. Così è stato deciso di trasferirlo a “Villa Sofia”, direttamente con l’autoambulanza. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sciacca, e dai loro colleghi della Tenenza di Ribera.