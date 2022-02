Pneumatici estivi, i modelli migliori per la prossima stagione

È già tempo di estate, sulle nostre strade: la primavera comincerà ufficialmente solo tra qualche settimana, ma in realtà il meteo sta già dimostrando clemenza e ci sono meno rischi di incappare in “giornate storte” con fenomeni avversi. Per gli automobilisti, questo significa che sta per arrivare il momento di sostituire le gomme invernali con quelle più adatte alle nuove condizioni climatiche, oppure di sostituire i prodotti ormai usurati con qualcosa di nuovo e performante: ecco tutti i consigli per non sbagliare nella scelta.

I migliori modelli di pneumatici estivi del 2022

Oggi acquistare gomme auto è particolarmente semplice e, oltre ai classici canali di vendita come gommisti, supermercati e rivenditori, abbiamo a disposizione anche il vasto mondo dell’e-commerce, ambito in cui spicca di sicuro Euroimport Pneumatici, uno dei pionieri di questa attività in Italia. E proprio su questo sito possiamo acquistare i migliori pneumatici estivi 2022, quelli che sono stati di recente “premiati” dall’ultimo test del TCS.

Come ogni anno, infatti, il Touring Club di Svizzera, insieme all’associazione tedesca ADAC (che è per così dire l’ACI di Germania, il più grande club automobilistico d’Europa), organizza un prestigioso test comparativo in cui mette a confronto i modelli di varie case costruttrici per definire la qualità media e le reali prestazioni dei protagonisti delle strade.

Le valutazioni di TCS e ADAC

Per la prossima stagione 2022, il test si è concentrato in totale su 34 pneumatici estivi di due dimensioni, esaminando 16 modelli di misura 185/65 R15 88H (essenzialmente concepiti per piccole vetture come, per esempio, VW Polo, Citroen C3, Mazda 2, Renault Clio o Zoe, Mercedes classe A oppure Seat Ibiza) e 18 gomme in misura 215/60 R16 99V (che si addicono in particolare a SUV compatti come, per esempio, Skoda Karoq, Mazda CX-3, Seat Ateca, Fiat 500X ed Honda HR-V).

Tutti i prodotti sono stati a sottoposti alle stesse prove, che hanno consentito eseguire un’analisi in funzione di 12 diversi criteri di valutazione, tra i quali le prove di guida su fondo stradale asciutto e bagnato, l’usura, la rumorosità e il consumo di carburante. Caratteristiche generali che però determinano il livello di qualità di una gomma.

In linea di massima, TCS e ADAC consigliano l’acquisto di tutte le gomme estive testate, con l’esclusione solo degli pneumatici Kormoran Road Performance, che hanno un voto finale di “consigliato con riserva”: pur avendo ottenuto la nota migliore in consumo di carburante e una buona valutazione per quanto riguarda l’usura, i tester hanno evidenziato una forte debolezza nei criteri relativi alla sicurezza, che rappresenta un elemento che inevitabilmente pregiudica le sue prestazioni.

Chi vince i test

Sono ben 11 i modelli che invece conquistano il voto più alto nel test, 6 nella dimensione più piccola e 5 invece in quella maggiore.

Del primo gruppo fanno parte Goodyear EfficientGrip Performance 2, Bridgestone Turanza T005, Michelin Primacy 4, Pirelli Cinturato P1 VERDE e i sorprendenti Dunlop Sport Bluresponse e Giti GitiSynergy H2, tutti accomunati da un giudizio di “molto consigliato”.

Nella dimensione superiore, invece, i modelli che raggiungono la vetta della classifica e la valutazione più elevata di “molto consigliato” sono Continental PremiumContact 6, Michelin Primacy 4, Bridgestone Turanza T005, Dunlop Sport Bluresponse e Toyo Proxes Comfort.