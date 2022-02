Ospedale di Canicattì, si implementa l’offerta sanitaria con l’attivazione dell’ambulatorio di epatologia

Sarà attivo dai primi giorni del prossimo mese di marzo, presso l’Unità operativa di medicina interna ad alta intensità di cure dell’ospedale di Canicattì diretta dal dottor Giuseppe Augello, il nuovo ambulatorio di “malattie del fegato e patologie alcool correlate”. Le date previste per le visite quindicinali erogate dal servizio, saranno l’8 ed il 22 marzo dalle ore 8.00 alle 14.00. Gli appuntamenti successivi, sia per le nuove visite che per quelle di controllo, verranno via via indicati per i mesi a seguire. “Dopo la recente attivazione dell’ambulatorio ‘long-covid’ – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – dedicato al trattamento degli strascichi da post infezione in tutte quelle persone che, pur essendo guarite, continuano a presentare un quadro di salute deficitario, il ‘Barone Lombardo’ di Canicattì si arricchisce di un nuovo servizio di estrema utilità in grado di ampliare la gamma e la qualità delle prestazioni ospedaliere offerte”.