Playoff promozione in A2: la Seap Dalli Cardillo Aragona prepara gara-2 al PalaNicosia contro Grotte Volley Castellana

Ripresa degli allenamenti in casa Seap Dalli Cardillo Aragona, dopo la splendida vittoria di domenica scorsa in gara 1 del primo turno dei play al “PalaGrotte” di Castellana Grotte contro la Zero5 Deco Domus Bari. Cappelli e compagne si sono imposte per 3 set a 1, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione al secondo turno. All’Aragona, infatti, basterà ottenere un punto nel match di ritorno, in programma sabato 22 maggio, alle ore 18, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, per proseguire la marcia nei play off per la promozione in A2. Chi passa il turno affronterà la vincente del doppio confronto tra il Volley Arzano e la Pallavolo Sicilia Catania. Le atlete biancazzurre, agli ordini di coach Massimo Dagioni e del suo staff, svolgeranno un’intera settimana di allenamenti, anche con doppie sedute, per arrivare al massimo della condizione fisica e mentale alla decisiva partita di sabato prossimo. La Seap Dalli Cardillo Aragona spera di recupera la centrale Barbara Murri, assente all’andata contro le pugliesi per un problema muscolare al braccio sinistro. Tutte le altre giocatrici sono in ottime condizioni e hanno il morale alto dopo l’ottima prestazione offerta al “PalaGrotte”. Il primo diktat, alla ripresa del lavoro in palestra, è stato quello di non sottovalutare l’avversario, di archiviare mentalmente il successo del match di andata, ma di affrontare la partita con la massima concentrazione e determinazione con l’obiettivo di ottenere una nuova vittoria. La Zero5 Deco Domus dell’esperto e preparato coach Massimiliano Ciliberti, ha dimostrato di essere una squadra di valore con importanti individualità, come le centralei Vinciguerra e Labianca, l’opposto Mauriello e le schiacciatrici Civardi e Alikaj. La formazione pugliese, c’è da scommettere, farà di tutto per ribaltare il risultato e centrare la qualificazione.

La partitissima si giocherà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona alle ore 17:20. Previsto anche un ampio pre-partita con immagini e interviste da bordo campo a partire dalle ore 17.