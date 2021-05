Giornata della legalità il prossimo 23 maggio a Fontanelle

Il Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” ha organizzato per il prossimo 23 maggio un momento di incontro e riflessione per celebrare la giornata della legalità e fare memoria della strage di Capaci. Alle 17, nei pressi dell’aiuola che si trova accanto alla Chiesa del quartiere è in programma la commemorazione. Poi, a piedi, ci si sposterà nel giardino della legalità, per un momento di confronto. Già dalla prima mattinata e per tutto il giorno sarà possibile lasciare un pensiero o un disegno all’interno della Piazzetta Livatino, che sia incentrato sul tema della legalità.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed alcune realtà del territorio (la Cooperativa Rosario Livatino, l’IC Anna Frank, la Parrocchia S. Nicola, , Legambiente e l’Agesci). Era il 18 maggio 1993 quando fu piantato un albero in ricordo di Giovanni Falcone, ad un anno dal suo assassinio, nell’aiuola circolare di Via Pancamo accanto la Chiesa di Fontanelle. L’occasione fu il Convegno “Ricordare per continuare con impegno”, organizzato dal “Centro donna Antigone” presieduto da Ester Vedova, evento nel quale fu invitata a partecipare anche Maria Falcone, sorella del giudice. Quell’albero continua ancora oggi a dare i suoi “frutti”.

A distanza di 28 anni, nell’ottica della continuità, vogliamo valorizzare questo ricordo e questo luogo, per proseguire ancora nell’intento di tenere in vita la memoria in segno di legalità e giustizia. <<Ecco perché- dicono i componenti del comitato- in questa iniziativa vogliamo coinvolgere i ragazzi e i bambini della nostra città, proprio per riflettere sul tema della legalità e specificatamente sulla natura e sulla funzione delle regole nella vita sociale, sui valori civili e la democrazia, sull’esercizio dei diritti di cittadinanza>>.