La Fortitudo Agrigento conosce il suo nuovo avversario play off. Ad affrontare i biancazzurri per l’assalto alla finale, sarà Omegna. La partita si giocherà domenica 30 maggio al PalaMoncada. La semifinale play off di serie B – come consueto – sarà al meglio di 5 gare. Agrigento, dunque, dopo avere chiuso la serie con Cesena è pronta ad affrontare Omegna reduce da una serie vittoriosa (1-3) contro la Pallacanestro Crema.