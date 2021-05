Playoff. Fortitudo fa sua gara uno, vittoria su Cesena 87-76

La Fortitudo fa suo il debutto in gara-1 dei playoff. Vittoria sui Tigers 87 a 76

di Michele Bellavia

La Fortitudo Agrigento si aggiudica con ottima capacità di controllo gara-1 dei quarti di finale dei play-off di serie B di pallacanestro contro i Tigers Cesena con il punteggio di 87 a 76. Saccaggi 21 punti e 22 di Grande; dall’altra parte 17 di Dell’Agnello e 14 di Chiappelli. Starting five classico di coach Catalani con Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella e Rotondo; i Tigers di coach Tassinari scendono in campo con Battisti, Frassineti, Terenzi, Chiappelli, Dell’Agnello. Primo quarto particolarmente equilibrato: buon avvio degli ospiti che provano un mini allungo (21 – 18) sul finire di frazione costringendo coach Catalani al time-out; la scossa è immediata e i biancazzurri si rifanno sotto con Veronesi (20 – 21). Cesena tenta di chiudere avanti con un canestro di Alessandrini (20 – 23), subito ripreso da una tripla allo scadere di Cuffaro che rimette le due compagini in parità (26 – 26). Nella seconda frazione la Fortitudo alza l’intensità difensiva e colpisce in attacco in maniera inesorabile con le triple di un implacabile Saccaggi; sul versante opposto, gli ospiti fanno fatica e, all’intervallo, i Tigers sono sotto di 9 (50 – 41). Ripresa dal doppio volto: Fortitudo devastante nella prima metà del quarto grazie alle triple di Grande, Veronesi e Saccaggi che portano i padroni di casa alla doppia cifra di vantaggio (63 – 49); nella seconda metà, invece, salgono in cattedra gli ospiti che, a poco a poco, si riportano sotto fino al -7 (64 – 57) con cui chiudono alla terza sirena. La Fortitudo la fa sua definitivamente negli ultimi dieci minuti: Grande e Saccaggi prendono in mano le redini del match nei momenti decisivi (78 – 65 a metà frazione), mentre i Tigers provano a rimanere in scia con Chiappelli ultimo ad arrendersi, cercando finché può di mantenere la propria squadra a contatto intorno alle dieci lunghezze di ritardo ma la sirena chiude il match (87 – 76). I biancazzurri avranno pochissimo tempo per recuperare le energie: tra 48 ore, infatti, si torna nuovamente in campo per gara-2.

Foto Antonino Piraneo

Moncada Energy GroupAgrigento 87

Tiger Cesena 76

M Rinnovabili Agrigento : Rotondo 12, Grande 21, Cuffaro 6, Tartaglia, Indelicato, Chiarastella 7, Ragagnin, Saccaggi 21, Veronesi 11, Costi, Peterson 6, Mayer. All.: Catalani.

Tiger Cesena: Agostini, Dagnello 4, Trapani 4, Battisti 11, Alessandrini 6, Terenzi 6, Frassineti 12, Pavicevic 2, Chiappelli 14, Casali, Dell’agnello 17. All.: Tassinari

Arbitri: Berlangeri Cassina

Note: parziali: 26-26, 24-15, 14-15, 23-19

