Play Off, Akragas – Misilmeri, appello dell’assessore Ciulla: riempiamo l’Esseneto

Appello alla città da parte dell’Assessore allo Sport Dott. Costantino Ciulla

Domenica 15 maggio allo stadio Esseneto di Agrigento si disputerà la finale play off del girone A del campionato di Eccellenza che vedrà l’Akragas affrontare la Don Carlo Misilmeri.

La gara rappresenta un primo importante tassello per vedere così la nostra Akragas approdare alle successive fasi interregionali dei play off per il salto in serie D.

Per questo, a nome mio e del sindaco, Francesco Miccichè, rivolgo un appello a tutta la città e ai tifosi akragantini a spingere e supportare la squadra che si è resa protagonista di una stagione interessante ed entusiasmante.

Invito pertanto tutti tifosi e i simpatizzanti ad esserci numerosi, ad essere presenti per sostenere il Gigante con tutto il calore ed il sostegno necessario.

Insieme, riempiamo l’Esseneto come il popolo biancoazzurro certamente sa fare. Agrigento, 10 maggio 2022. Dice Ciulla.