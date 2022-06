Play off, a Rieti Agrigento vince gara 4 (67-69) e va in finale

Una bella domenica per lo sport agrigentino. La Fortitudo Agrigento vince gara 4 in trasferta contro Npc Rieti. I biancazzurri non hanno mai perso il controllo ed hanno saputo sfruttare le occasioni. Finisce 67 a 69 e la Fortitudo approda in finale playoff contro l’altra Rieti, la Sebastiani, al PalaMoncada.La squadra del presidente, Gabriele Moncada, si qualifica , dunque, per la finale e si gioca la serie di finali che valgono il salto in A2. Circa 800 gli spettatori con una sparuta rappresentanza ospite.

NPC RIETI – FORTITUDO AGRIGENTO 67 – 69 (parziali: 26 – 18; 43 – 40; 56 – 54)

NPC RIETI: Imperatori ; Papa 8; Cortese ; Buccini ; Del Testa 4; Tiberti 10; Fin 14; Saladini 5; Broglia 8; Antelli 9; Timperi 9; Capasso . Allenatore: Gabriele Ceccarelli.

AGRIGENTO: Ambrosin 16; Traore ; Grande 17; Indelicato ; Cuffaro ; Bruno ; Costi ; Chiarastella 18; Morici 9; Pellachia ; Peterson 9; Lo Biondo 2. Allenatore: Michele Catalani.

ARBITRI: Berlangieri Claudio di Milano e Francesco Cassina di Desio .