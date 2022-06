Finisce 2-2, un pari che per l’Akragas significa finale. La squadra agrigentina supera l’Isernia e giocherà la promozione in Serie D nel doppio confronto con il Martina. Una parti sofferta sbloccata da Corner a metà primo tempo. Poco prima dell’intervallo rigore per gli avversari ed è 1-1. Nella ripresa l’Akragas rischia poco ma, nonostante ciò, passa in vantaggio con Pavisich. A pochi minuti dalla fine il pareggio del 2-2 lo fa Panico su calcio di punizione.