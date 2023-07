Il plaid è un articolo che a volte viene sottovalutato e conseguentemente sottoutilizzato; in realtà, si tratta di un capo di biancheria davvero interessante non solo per la sua funzione come coperta, ma anche come raffinato complemento d’arredo. Vediamo quindi come sfruttare al meglio questo elegante e allo stesso tempo versatile capo di biancheria.

Plaid: perfetto come seconda coperta

Il plaid, da alcuni talvolta definito come “coperta da lancio”, è copriletto di dimensioni ridotte particolarmente versatile. È un capo di biancheria tipicamente realizzato con materiali molto morbidi e caldi che lo rendono perfetto come “seconda coperta” da mettere sul letto in aggiunta a un normale copriletto durante i mesi più freddi dell’anno; dal momento che viene posizionato sopra a un’altra coperta ed è molto bene in vista, la sua scelta non può certo essere casuale, ma deve sposarsi alla perfezione con lo stile della camera e, ovviamente, con quello degli altri capi di biancheria da letto.

Per fare una scelta di qualità ed eleganza, si possono visionare i vari plaid eleganti proposti da Ferò, azienda italiana che fin dai suoi esordi si è contraddistinta per l’alta qualità delle sue proposte, non solo per quanto riguarda la biancheria da letto, ma anche per quella destinata all’uso in tutti gli altri ambienti domestici (cucina, bagno e salotto). Ferò non solo utilizza tessuti di alto pregio, ma realizza i suoi tanti capi dando una grandissima importanza alla qualità e alla raffinatezza dei tessuti e delle lavorazioni; maniacale è poi la cura di ogni dettaglio.

Una delle proposte presenti sul sito di Ferò è un plaid realizzato con un morbido tessuto costituito per il 78% da cashmere e per il 22% da lana merino, entrambi materiali morbidi, caldi ed eleganti; è un capo indicatissimo per la stagione autunnale e per quella invernale. La lavorazione di questo plaid è double-face ed esso si sposa alla perfezione con i corredi letto e/o i cuscini decorativi proposti da Ferò.

Un’altra proposta di sicura eleganza è un plaid tinto in filo realizzato in lana merino 100%, una tipologia di lana che, come molti sapranno, è pregiatissima e che viene ricavata dal taglio della lana delle pecore di razza Merino; la sua morbidezza e la sua finezza sono davvero uniche.

Plaid: un raffinatissimo complemento d’arredo

Oltre che come seconda coperta, il plaid può essere utilizzato come elegante complemento d’arredo che può dare quel tocco in più non solo alla camera, ma anche al salotto. A seconda di come lo si posiziona su un divano oppure su una poltrona può cambiare il look della stanza. Per esempio, qualora si desideri conferire alla stanza un aspetto piuttosto formale potrebbe essere ripiegato in tre nel senso della lunghezza e posto sopra e al centro del divano.

Una sistemazione classica è anche quella che vede il plaid piegato a triangolo e sistemato in un angolo del divano con la punta rivolta verso il basso.

Un modo poi per combinare stile e look casual può essere quello di sistemarlo sul bracciolo della poltrona o del divano – a mo’ di rivestimento – facendolo correre da questo fin quasi al pavimento. La presenza di uno o più cuscini può rendere più raffinato il tutto.

Infine, se si vuole conferire alla stanza un look maggiormente casual, si può mettere il plaid sul divano con “finta trascuratezza”, quasi come se vi fosse gettato sopra con noncuranza.