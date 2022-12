Pizzicore alla lingua: perché viene?

Soffrite di bruciore e pizzicore alla lingua e non sapete da cosa possa essere causato?

Percepire una sensazione di pizzicore, bruciore o anche formicolio localizzati in vari punti della lingua, soprattutto sulla punta, oppure nel palato, è una sensazione piuttosto comune che può avere numerose cause.

Tra le più comuni rientrano ad esempio il consumo di cibi piccanti o di alcuni farmaci; talvolta però possono esservi, alla base, cause più importanti che è bene indagare il prima possibile. Il pizzicore alla lingua e la glossopirosi potrebbero essere infatti il campanello d’allarme di patologie di varia entità e natura.

Pizzicore alla lingua e glossopirosi sono la stessa cosa?

Quando si parla di glossopirosi si fa riferimento a un’irritazione della lingua causata da una serie di fattori, i quali tendono non solo a provocare una sensazione di bruciore, ma anche ad alterarne il colore, rendendola più rossastra, e la consistenza.

Chi soffre di questa infiammazione può provare anche una sensazione di pizzicore, il quale però può manifestarsi anche in molte altre circostanze. Questo significa che pizzicore, ma anche formicolio e bruciore, e glossopirosi non sono necessariamente la stessa cosa.

Quali sono i sintomi del pizzicore alla lingua

I sintomi più comuni del prurito o del formicolio alla lingua sono una sensazione di bruciore, l’intorpidimento e un sapore amaro che invade tutta la bocca. Talvolta si può inoltre avere al contempo pizzicore alla lingua e al palato.

Tutti questi sintomi possono variare da un leggero fastidio a un dolore estremo, a seconda della gravità del problema. Anche la durata è molto variabile e dipende dalle cause scatenanti; mentre in alcuni casi il problema si può risolvere da solo nell’arco di pochi minuti o di qualche ora, in altri casi può perdurare per più giorni.

Cause del pizzicore sulla lingua

Come detto, le cause che portano a provare una sensazione di pizzicore sulla punta della lingua o in altre parti della stessa sono numerosi; tra questi rientrano:

il consumo di spezie, cibi piccanti o alcuni tipi di bevande;

le allergie alimentari;

l’assunzione di farmaci;

alcuni cambiamenti ormonali;

mancanza di vitamine o di altri nutrienti;

disidratazione;

danni ai nervi;

herpes;

infezioni del cavo orale.

Data la grande varietà delle cause, laddove questo problema non si risolvesse rapidamente, sarebbe fondamentale consultare un medico per ottenere una diagnosi accurata.

Pizzicore alla lingua rimedi

Laddove la causa del formicolio alla lingua fosse dovuta a una condizione medica, come un’allergia o un’infezione, potrà essere gestita con farmaci o altri trattamenti che dovranno necessariamente essere prescritti dal medico curante e che permetteranno di risolvere il problema alla base o, per lo meno, di contenere i sintomi.

Nel caso in cui il problema si manifestasse in seguito al consumo di cibi e bevande, la sensazione sarà di tipo transitorio e si risolverà da sola nell’arco di poco tempo.